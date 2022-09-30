Кто будет штурмовать Запорожскую АЭС вместо ВСУ ВСУ не отказались от планов захватить Запорожскую АЭС силой и продумывают новый план. Вместо регулярных войск атаку на ядерный объект могут провести совершенно другие подразделения. 25815 25815 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Карта спецоперации на Украине

28 сентября председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что Киев перебрасывает в Запорожскую область бойцов Сил специальных операций (ССО) для участия в боевых действиях, а также, возможно, в попытке захвата ЗАЭС.

— Однозначно усиление идёт. Сейчас конкретно свыше 450 боевиков элиты Сил специальных операций Вооружённых сил Украины (ВСУ), прошедших подготовку в иностранных лагерях с западными инструкторами, прежде всего из США, Британии и Канады, едут в Запорожье участвовать в боевых действиях, — рассказал Владимир Рогов.

По его словам, эти бойцы могут совершать диверсии, теракты, а также участвовать в поражении гражданской инфраструктуры и штурмовых действиях. Он также отметил, что ВСУ регулярно проводят учения по форсированию Днепра группами по 100–110 человек.

Мобилизация зарубежных инструкторов

Запорожская АЭС. Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

Напомним, что Запорожская АЭС — крупнейший объект такого рода в Европе, её мощность составляет около 6 ГВт. В марте 2022 года объект был взят под контроль российскими силами и в ближайшей перспективе может быть отключён от украинской энергосети.

То, что сегодня происходит в районе Энергодара, — прецедент с исторической точки зрения. Никто никогда с таким рвением не пытался атаковать атомный объект, как это делают ВСУ с ЗАЭС. Начиная с середины июля Запорожская АЭС регулярно обстреливается из РСЗО и артиллерии ВСУ, но особенных результатов, кроме возгораний и разрушений вокруг, это не принесло. Медийный эффект таких акций околонулевой, а с военной и тактической точек зрения обстрелы из Никополя и других близлежащих городов и вовсе бессмысленны.

С начала сентября было предпринято три попытки полномасштабного вторжения на территорию Энергодара и ЗАЭС — 1, 3 и 8–9 сентября. Это 70 десантников, высадившихся в День знаний на берегу Каховского водохранилища, которых уничтожили российская артиллерия и авиация. Это 250 боевиков, пытавшихся высадиться 3 сентября в районе Энергодара и Днепрорудного, из которых благодаря работе ВКС РФ погибло 47 диверсантов и ещё 23 было ранено.

Наконец, в ночь с 8 на 9 сентября украинский десант на 15 быстроходных катерах попытался форсировать Днепр в том районе. Можно предположить, что это не менее 200 боевиков. Для Киева ставки выросли, и, возможно, он рассматривает новый рывок как свой последний шанс. Энергодар практически в составе РФ, а ЗАЭС готова для того, чтобы интегрироваться в российскую атомную энергетику.

— Наш прекрасный город, который всегда работал в направлении выработки энергии мирного атома и генерировал в сети большую часть электроэнергии на территории бывшего СССР, гордится правом занимать своё достойное место среди атомных городов Российской Федерации, — выступил 28 сентября с заявлением глава администрации города Александр Волга.

Какая зарплата у мобилизованных в ЧВК

Фото © Getty Images / Armed Forces of Ukraine / Anadolu Agency

Учитывая, что разговоры о сосредоточении сил противника на данном направлении ведутся с середины сентября, можно предположить, что после референдумов будет достигнута некая точка кипения и накопленная мощь может вырваться наружу. Проблема лишь в том, что собственных сил у ВСУ для этого мало. Военнослужащие 44-й артиллерийской бригады ВСУ из Никополя (ближайшего к Энергодару города), вооружённые западными гаубицами M777, могут лишь поддерживать наступление огнём.

Значительную часть подготовленных для таких акций спецназовцев ВСУ потеряли в первые три волны атаки на ЗАЭС. По некоторым данным, для решающего штурма могут привлечь 137-й отдельный батальон морской пехоты, обучение которого проводят сразу несколько западных структур. В их числе Особая воздушная и лодочная службы Великобритании (SAS/SBS), американские "Зелёные береты", Силы специальных операций США, спецназ ВМС США (NAVY SEAL), а также спецназ ВМС Франции. Военный эксперт Алексей Леонков отмечает, что нельзя исключать и прямое вмешательство силами наёмников, которых готовят вместе с украинским спецназом.

Собирают много наёмников, потому что ранее они, можно сказать, сыграли для ВСУ ключевую роль, несмотря на потери. Никто не исключает, что среди этих наёмников могут оказаться чэвэкашники из "Академии" (бывшая ЧВК Blackwater из США. — Прим. Лайфа), а у них достаточно большое количество бойцов, там есть и другие частные компании, которые насчитывают сотни тысяч штыков. Интернационал — это сейчас единственная действенная сила, которую Вашингтон и Лондон могут в короткие сроки собрать как ответный ход на нашу частичную мобилизацию Алексей Леонков Военный эксперт

Как стало недавно известно, в США массово рекрутируют наёмников на Украину за 1–2 тысячи долларов в день плюс премия. В списке требований к кандидатам — физические данные, как минимум пять лет военного опыта, хороший уровень владения стрелковым оружием советской эпохи и НАТО, навыки работы с секретной информацией и защищёнными системами связи и другое. Наёмников вербуют по двойной ставке. Соответствующее объявление с 27 сентября находится на главной странице американского рекрутингового агентства SilentProfessionals.

Всё подаётся так, что набирают якобы охранников и спасателей. Только вот средняя месячная зарплата охранника в США — всего 2,5 тысячи долларов, а зарплата спасателя — 1,5–2 тысячи долларов в среднем по стране, по данным рекрутингового агентства ZipRecruiter. По мнению ряда военных экспертов, это ставки явно для "специалистов с боевым опытом, нацеленных на выполнение "высокорисковых задач". Поэтому и зарплата в 30 раз больше среднестатистической по данным позициям.

Потери ВСУ на Украине

Фото © Getty Images / Metin Aktas / Anadolu Agency

21 сентября министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ потеряли более 100 тысяч человек. В эту цифру включены не только специалисты "на полях", но и уникальные боевые подразделения, потерянные Украиной возле острова Змеиный, в приграничной полосе, Мариуполе и других особо важных районах. Спецназ СБУ, местный аналог российской "Альфы", для штурма Запорожской АЭС не годится: структура долгое время работала исключительно против украинского криминала и потеряла навыки штурма защищённых объектов.

Спецназ ГУР Украины не имеет в своём распоряжении такого же подразделения, как "Управление В" в составе ФСБ или российских ССО, поэтому единственная жизнеспособная концепция — провести штурм силами зарубежных наёмников. В случае провала их не жалко записать в ряды Российской армии и выдать всё случившееся за инсценировку.

Фото © ТАСС / Сергей Мальгавко Будут ли ВСУ проводить ещё один штурм Запорожской АЭС? 0 Будут Не будут Свой вариант в комментарии

Авторы Сергей Андреев