Россияне устроили пьяную драку у ночного клуба в Казахстане и теперь поедут на родину
Четверых россиян выдворят из Казахстана за пьяную драку у ночного клуба
Россияне подрались друг с другом, и теперь их выдворяют из Казахстана. Обложка © t.me / POLICE_of_KZ
Специализированный административный суд Уральска принял решение о выдворении из страны россиян, которые стали участниками пьяной драки возле ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.
Потасовка произошла 30 сентября. Мужчины стали на кулаках выяснять отношения между собой у ночного клуба Казахстана, но прибывший на место полицейский наряд быстро их утихомирил. Тогда им было назначено наказание в виде административного ареста. Сегодня суд принял решение об отправке их на родину.
"Сегодня специализированный административный суд Уральска на основании статьи 28 закона Республики Казахстан "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки", — сообщили в министерстве.
Ранее Лайф рассказывал, что трое мужчин попытались незаконно пересечь государственную границу Казахстана, но были пойманы местными пограничниками в степи. В настоящее время их опрашивают в Казахстане, позже они будут переданы российской стороне.
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