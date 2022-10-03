Россияне устроили пьяную драку у ночного клуба в Казахстане и теперь поедут на родину

Специализированный административный суд Уральска принял решение о выдворении из страны россиян, которые стали участниками пьяной драки возле ночного клуба. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

Потасовка произошла 30 сентября. Мужчины стали на кулаках выяснять отношения между собой у ночного клуба Казахстана, но прибывший на место полицейский наряд быстро их утихомирил. Тогда им было назначено наказание в виде административного ареста. Сегодня суд принял решение об отправке их на родину.

"Сегодня специализированный административный суд Уральска на основании статьи 28 закона Республики Казахстан "О правовом положении иностранцев" принял решение о выдворении за пределы страны всех участников драки", — сообщили в министерстве.