"Аж мурашки по коже": Саксофонист-призывник покорил россиян концертом для сослуживцев в казарме

В Магадане 58-летний руководитель детского духового оркестра вызвался добровольцем в зону спецоперации и теперь в пункте подготовки поднимает боевой дух призывников игрой на саксофоне. Видео необычных концертов получило восторженные отклики в Сети.

Саксофонист попросился добровольцем в зону СВО и устраивает призывникам концерты. Видео © VK / Интересная новость, Magadan_live

"Аж мурашки по коже, телефон трясётся. Смотрите, все со всей казармы пришли, сейчас придут с других казарм. Все снимают. Вообще красавец, уважение просто безграничное!" — комментирует автор ролика.

На кадрах саксофонист играет солдатам и в казарме, и на плацу во время строевых занятий, собирая вокруг себя всё новых поклонников из числа военнослужащих. Музыканта зовут Юрий Смагин, он ветеран МВД и недавно переехал в Магадан из Томской области, рассказали в пресс-службе губернатора региона Сергея Носова. Там отметили, что мужчина действительно пришёл на сборы с музыкальным инструментом и с удовольствием играет для товарищей.

"Думаю, если бы ему не нравилось, он пюпитр бы с собой не взял и саксофон. Может, его призвали, чтоб он моральный дух поддерживал. Повестка пришла по месту его проживания. Почему она ему пришла? Это к военкомату", — добавили в областной администрации.