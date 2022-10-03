В Швейцарии отвергли идею Зеленского о передаче замороженных активов РФ Украине

Швейцария отвергла идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов. Как заявил пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш, подобные действия не могут расцениваться как "вариант поддержки Украины".

"Для Правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использования их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины", — приводит его слова РИА "Новости".

Майенфиш отметил, что в июле были заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости, а также добавил, что их конфискация стала бы уже "масштабным посягательством на гарантию собственности и другие основные конституционные права" подпавших под западные санкции.