В Швейцарии отвергли идею Зеленского о передаче замороженных активов РФ Украине
Швейцария отвергла идею украинского президента Владимира Зеленского о передаче Киеву замороженных российских активов. Как заявил пресс-секретарь швейцарского Минэкономики Фабиан Майенфиш, подобные действия не могут расцениваться как "вариант поддержки Украины".
"Для Правительства Швейцарии конфискация активов только на основании принадлежности какому-либо государству или внесения в санкционный список и использования их для восстановления Украины в настоящее время не является вариантом поддержки Украины", — приводит его слова РИА "Новости".
Майенфиш отметил, что в июле были заморожены финансовые активы на сумму 6,7 миллиарда швейцарских франков и 15 объектов недвижимости, а также добавил, что их конфискация стала бы уже "масштабным посягательством на гарантию собственности и другие основные конституционные права" подпавших под западные санкции.
Кстати, ранее Минюст США попросил Конгресс разрешить передачу Украине замороженных активов России для возмещения ущерба, принесённого боевыми действиями. При этом предоставление подобных полномочий потребует внесения поправок во многие американские законодательные акты.
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