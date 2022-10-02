Верховная рада рассмотрит национализацию более 900 российских объектов на Украине

Верховная рада Украины намерена рассмотреть по ускоренной программе вопрос об изъятии 900 объектов российской собственности, расположенных в Незалежной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента страны.

"На ближайшем заседании Верховная рада рассмотрит вопрос о национализации активов РФ на Украине. Кабмин заключил перечень, в который вошло более 900 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству", — говорится в заявлении заместителя председателя Комитета Рады по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы.