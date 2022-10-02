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2 октября, 17:36

Верховная рада рассмотрит национализацию более 900 российских объектов на Украине

Верховная рада Украины намерена рассмотреть по ускоренной программе вопрос об изъятии 900 объектов российской собственности, расположенных в Незалежной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента страны.

"На ближайшем заседании Верховная рада рассмотрит вопрос о национализации активов РФ на Украине. Кабмин заключил перечень, в который вошло более 900 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству", — говорится в заявлении заместителя председателя Комитета Рады по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы.

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Ранее Минюст США попросил Конгресс разрешить передачу Украине замороженных активов России для возмещения ущерба, принесённого боевыми действиями. При этом предоставление подобных полномочий потребует внесения поправок во многие американские законодательные акты.

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Getty Images / Mykola Churpita

Артур Белкин
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