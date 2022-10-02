Верховная рада рассмотрит национализацию более 900 российских объектов на Украине
Верховная рада Украины намерена рассмотреть по ускоренной программе вопрос об изъятии 900 объектов российской собственности, расположенных в Незалежной. Об этом говорится в сообщении пресс-службы парламента страны.
"На ближайшем заседании Верховная рада рассмотрит вопрос о национализации активов РФ на Украине. Кабмин заключил перечень, в который вошло более 900 объектов, принадлежащих непосредственно России как государству", — говорится в заявлении заместителя председателя Комитета Рады по вопросам экономического развития Роксоланы Пидласы.
Ранее Минюст США попросил Конгресс разрешить передачу Украине замороженных активов России для возмещения ущерба, принесённого боевыми действиями. При этом предоставление подобных полномочий потребует внесения поправок во многие американские законодательные акты.
Getty Images / Mykola Churpita