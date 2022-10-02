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2 октября, 17:33

Опухшие ноги оказались симптомом запущенной стадии рака

Уролог Уотс назвал опухшие ноги симптомом запущенной стадии рака

Британский уролог Джереми Уотс рассказал о симптомах рака мочевого пузыря, пишет Express. По словам специалиста, рак этого органа характеризуется неконтролируемым делением клеток в его слизистой оболочке. При этом в 70% случаев заболевание является поверхностным, то есть делящиеся клетки не проникают в мочевой пузырь.

"Поверхностные опухоли низкой степени злокачественности редко бывают серьёзными. Хотя они могут вызывать неприятные симптомы. Опухоли высокой степени злокачественности существенно отличаются риском развития заболевания. Вплоть до мышечно-инвазивного", заявил специалист и добавил, что такие случаи требуют серьёзного лечения.

Среди симптомов, при которых стоит обратиться к терапевту, Уотс выделил боли в пояснице и животе, а также частое мочеиспускание и кровь в моче. Также нужно бить тревогу, если у вас опухают ноги, это следствие застоя жидкости в вашем организме, являющееся сигналом запущенной формы болезни.

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Обложка ©

Unsplash.com

Матвей Шандрыголов
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