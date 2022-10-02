Дума завтра примет сразу в трёх чтениях законы о вхождении новых регионов в состав России

Государственная дума РФ на ближайшем заседании 3 октября примет сразу в трёх чтениях законопроекты о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом ТАСС сообщил первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.