Дума завтра примет сразу в трёх чтениях законы о вхождении новых регионов в состав России
Государственная дума РФ на ближайшем заседании 3 октября примет сразу в трёх чтениях законопроекты о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом ТАСС сообщил первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.
"Проекты федеральных конституционных законов, конечно, нужно будет принимать сразу в трёх чтениях", — отметил парламентарий.
Ранее Лайф сообщал, что пределы новых регионов, которые войдут в состав России, будут определяться их границами на момент их образования, а также присоединения к Российской Федерации.
Агентство "Москва"