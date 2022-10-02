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2 октября, 17:29

Дума завтра примет сразу в трёх чтениях законы о вхождении новых регионов в состав России

Государственная дума РФ на ближайшем заседании 3 октября примет сразу в трёх чтениях законопроекты о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России. Об этом ТАСС сообщил первый зампред думского Комитета по госстроительству и законодательству Даниил Бессарабов.

"Проекты федеральных конституционных законов, конечно, нужно будет принимать сразу в трёх чтениях", — отметил парламентарий.

Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах России до 2024 года

Закон об ОСАГО не будет применяться в новых регионах России до 2024 года

Ранее Лайф сообщал, что пределы новых регионов, которые войдут в состав России, будут определяться их границами на момент их образования, а также присоединения к Российской Федерации.

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Агентство "Москва"

Артур Белкин

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