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3 октября, 14:51

Администрация Санду назвала видео её беседы с Вованом и Лексусом "смонтированным фейком"

Администрация президента Молдавии заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) является фальсификацией.

"Администрация президента опровергает подлинность заявлений, приписываемых президенту Майе Санду в ходе якобы состоявшейся беседы между президентом Молдавии Майей Санду и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что "утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности", а российская сторона использовала "монтаж изображений и звука, чтобы вовлечь президента Молдавии в манипуляцию".

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Ранее Майя Санду рассказала пранкерам Вовану и Лексусу, что готова провести в Молдавии мобилизацию. В разговоре она отметила, что страна просит партнёров оказать определённую поддержку в данном вопросе. Кроме того, информация об этом сегодня просочилась в некоторые СМИ.

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ТАСС/Zuma

Ирина Фальке

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