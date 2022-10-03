Администрация Санду назвала видео её беседы с Вованом и Лексусом "смонтированным фейком"

Администрация президента Молдавии заявила, что видеозапись разговора Майи Санду с российскими пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров) является фальсификацией.

"Администрация президента опровергает подлинность заявлений, приписываемых президенту Майе Санду в ходе якобы состоявшейся беседы между президентом Молдавии Майей Санду и премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем", — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что "утверждения, представленные в указанной фальсификации, не соответствуют действительности", а российская сторона использовала "монтаж изображений и звука, чтобы вовлечь президента Молдавии в манипуляцию".