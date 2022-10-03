Кадыров решил подать заявку на рекорд Гиннесса из-за количества санкций против него

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров решил подать заявку на рекорд Гиннесса из-за числа санкций, введённых против него. В свете последних ограничений политик решил посчитать их количество и предположил, что уже является рекордсменом в данной номинации.

В телеграм-канале он написал, что начиная с 2011 года против него было введено как минимум 70 ограничений. Кроме самого Кадырова санкции вводились против членов семьи, соратников, социальных сетей, доходов от выигрыша и даже лошадей. Как подчеркнул глава Чечни, таким количеством "не могли похвастаться нелюбимые Западом" президент Белоруссии Александр Лукашенко и лидер Сирии Башар Асад. Также он заметил, что обогнал и "северокорейского лидера, а ведь про него голливудские фильмы снимают".

"В общей сложности против меня ввели 15 прямых ограничений, против членов моей семьи — десять, против моих соратников и единомышленников — 28, против организаций — девять, против лошадей — четыре и против инстаграм-аккаунтов* — четыре. И это всё только те санкции, о которых я знаю. Уверен, что их наберётся ещё больше", — указал Кадыров.

Политик признался, что изначально намерен подать заявку в Книгу рекордов России, так как она "всё-таки для меня ближе и роднее". После этого, чтобы иностранные политики почувствовали, "что не зря 11 лет придумывали ограничения", — в Книгу рекордов Гиннесса. Также Кадыров предложил голливудским продюсерам снять о нём фильм — "про ужасного Рамзана Кадырова" — и заявил о готовности сыграть в нём главную роль.