Лихач устроил опасный дрифт в центре Москвы и разбил элитный спорткар о столб

Водитель спорткара Toyota Supra на скорости врезался в столб в самом центре Москвы. Момент ДТП рядом с Центральным детским магазином сняли камеры видеонаблюдения.

Водитель спорткара врезался в столб в центре Москвы. Видео © Telegram / Дептранс. Оперативно / LIFE

Всё произошло в районе Новой площади 8с1. Как видно на кадрах, дрифтующую "тойоту" заносит и авто выезжает за пределы проезжей части. После аварии у жёлтого авто оказалась раскурочена почти вся левая сторона. В настоящее время на месте ДТП работают столичные оперативные службы.

По некоторым данным, спорткар — это GR Supra 2019 года. В такой комплектации цена авто составляет не менее шести миллионов рублей. Интересно, во сколько гонщику теперь обойдётся ремонт после несостоявшегося "ралли". По нашим сведениям, владелец спорткара — 49-летний гражданин Афганистана Азизуллах Абдул Гафар. Кто был за рулём в момент ДТП, выясняется.