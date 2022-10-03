ВСУ засели в неприступной крепости с подземными этажами в районе Спорного
ВСУ превратили в крепость газовую станцию в районе Спорного, взять её пока не удалось
Бойцы ВСУ. Фото © Shutterstock
ВСУ переоборудовали под крепость станцию переработки газа возле посёлка Спорное Бахмутского района, на её подземных уровнях скрыта боевая техника. Взять объект пока не удаётся, сообщил РИА "Новости" командир мотострелкового взвода ВС РФ с позывным Орёл.
"Это станция перекачки. Там, предположительно, находится противник — Вооружённые силы Украины. Периодически высылают нам диверсионно-разведывательные группы, подъезжают туда машины иностранного производства, нашего, советского… БМП, "хаммеры", — пояснил военный.
По словам собеседника агентства, под станцией может находиться пять подземных этажей (по аналогии с "Азовсталью"), потому что украинские националисты "как сидели там, так и сидят". При этом на прилегающих территориях "противник наблюдается регулярно".
Напомним, на "Азовстали" почти три месяца скрывались тысячи бойцов ВСУ и наёмников. Войска России и ДНР заблокировали их на комбинате, но на штурм не шли. В итоге украинские военные были вынуждены сдаться. По данным Минобороны РФ, 21 мая последняя группа бойцов ВСУ в количестве 531 человека вышла из катакомб наружу. Всего с территории "Азовстали" сдалось в плен 2439 военных. Глава ведомства Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции и полном освобождении комбината.