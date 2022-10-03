ВСУ переоборудовали под крепость станцию переработки газа возле посёлка Спорное Бахмутского района, на её подземных уровнях скрыта боевая техника. Взять объект пока не удаётся, сообщил РИА "Новости" командир мотострелкового взвода ВС РФ с позывным Орёл.

"Это станция перекачки. Там, предположительно, находится противник — Вооружённые силы Украины. Периодически высылают нам диверсионно-разведывательные группы, подъезжают туда машины иностранного производства, нашего, советского… БМП, "хаммеры", — пояснил военный.

По словам собеседника агентства, под станцией может находиться пять подземных этажей (по аналогии с "Азовсталью"), потому что украинские националисты "как сидели там, так и сидят". При этом на прилегающих территориях "противник наблюдается регулярно".