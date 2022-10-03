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3 октября, 15:19

Под огнём ВСУ в Донецке оказался район Южного автовокзала и три торговых центра

Украинские вооружённые формирования выпустили две ракеты в направлении центра Донецка. Одну сбила ПВО, вторая упала в районе торгового центра "Грин плаза", сообщает ТАСС со ссылкой на представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации. Удар по городу, по предварительный данным, нанесён ракетами из реактивной системы залпового огня HIMARS.

В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что под обстрелами также оказался район автовокзала в центральной части города. Получили повреждения и здания двух других торговых центров.

"Под вражеским огнём оказался район Южного автовокзала. Взрывной волной выбиты окна в торговых комплексах "Континент", "Золотое кольцо". Повреждено здание диспетчерской и три трамвая на конечной остановке", — написал он в своём телеграм-канале.

ВСУ ударили из HIMARS по центру Донецка

ВСУ ударили из HIMARS по центру Донецка

Ранее в ходе специальной военной операции на Украине союзные войска отразили попытку наступления Вооружённых сил Украины на Донецком направлении и лишили их более сотни бойцов.

Обложка ©

Shutterstock

Алексей Берковиц

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