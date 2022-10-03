Патриотическая акция "Я верю в свой народ" пройдёт в Петербурге 7 октября
В Санкт-Петербургском историческом парке "Россия — Моя история" 7 октября в 15:00 пройдёт акция "Я верю в свой народ", цель которой — поддержка ВС России. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".
В рамках акции состоится выставка-напоминание "Всё для фронта, всё для Победы!" о поддержке советскими гражданами Красной армии в годы Великой Отечественной и сегодняшнем патриотическом активизме. К участию в мероприятиях приглашены представители Вооружённых сил РФ, силовых структур, Герои России, а также организации и сообщества, помогающие участникам спецоперации, раненым и их семьям.
Ранее Лайф писал, что Российское движение детей и молодёжи запустило акцию "Добрые письма", в рамках которой дети со всей страны пишут письма участникам спецоперации на Украине. В созданных собственными руками открытках они благодарят защитников России.
ТАСС / Станислав Красильников