Патриотическая акция "Я верю в свой народ" пройдёт в Петербурге 7 октября

В Санкт-Петербургском историческом парке "Россия — Моя история" 7 октября в 15:00 пройдёт акция "Я верю в свой народ", цель которой — поддержка ВС России. Об этом пишет газета "Петербургский дневник".

В рамках акции состоится выставка-напоминание "Всё для фронта, всё для Победы!" о поддержке советскими гражданами Красной армии в годы Великой Отечественной и сегодняшнем патриотическом активизме. К участию в мероприятиях приглашены представители Вооружённых сил РФ, силовых структур, Герои России, а также организации и сообщества, помогающие участникам спецоперации, раненым и их семьям.