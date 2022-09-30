В Мурманской области стартовала акция в поддержку мобилизованных и их семей

В Мурманской области стартовала гуманитарная акция "Север помогает" в поддержку мобилизованных и их семей. Её инициатором выступила партия "Единая Россия".

Андрей Чибис дал старт гуманитарной акции "Север помогает". Видео © Telegram / "Единая Россия. Официально"

"На базе 37 пунктов, которые до этого собирали гуманитарную помощь для жителей Донбасса и освобождённых территорий, запущен проект "Север помогает" и проводится сбор всего необходимого для тех, кто мобилизован, и бойцов, участвующих в специальной военной операции и показывающих чудеса отваги и героизма", — приводит пресс-служба партии слова губернатора региона Андрея Чибиса.

Принять участие в акции и передать необходимые вещи или технику нашим бойцам могут все неравнодушные жители Мурманской области. Вместе с тем в общественных приёмных ЕР работает служба поддержки семей военнослужащих. Туда люди могут обратиться за помощью в решении бытовых вопросов. В регионе также действует единовременная выплата 100 тысяч рублей для семей, чьи мужья, отцы были призваны в рамках частичной мобилизации. Также каждому несовершеннолетнему ребёнку мобилизованного полагается по 20 тысяч рублей.