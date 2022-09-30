Тренер Григорян считает, что Кокорин не заслуживает большого внимания
Российский тренер Александр Григорян считает, что выступающий за кипрский "Арис" Александр Кокорин не заслуживает своей игрой слишком большого внимания. Об этом он рассказал на YouTube-канале "Фабрика футбола".
"Переезд Кокорина на Кипр был неожиданным. Столько по поводу Александра злорадства и так далее. Но я смотрю на него: он просто положил на всех, просто кайфует. Дескать, обсуждайте меня хотя бы так. Мне кажется, этому человеку вообще не нужно уделять внимания, ибо он того не стоит. Он же кайфует от того, что столько внимания, что люди бесятся. А по сути дела, зачем он нужен?" — сказал Григорян.
Ранее Лайф сообщал, что Александр Кокорин на правах аренды перешёл из итальянской "Фиорентины" в кипрский клуб "Арис". За полтора года карьеры в Италии он не смог отличиться в официальных матчах в составе команды из Флоренции. В матче против "Кармиотисса" (1:2) россиянин забил первый для себя гол за 655 дней.
ФК "Арис"