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30 сентября, 12:02

Сотрудников Еврокомиссии эвакуировали из-за "инцидента" на 13-м этаже здания

Представитель ЕК Мамер: Из здания Еврокомиссии в Брюсселе эвакуировали сотрудников

Инцидент, который потребовал вмешательства пожарных служб, произошёл на 13-м этаже здания Еврокомиссии в Брюсселе, где работает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Персонал был эвакуирован, сообщил журналистам официальный представитель высшего органа исполнительной власти ЕС Эрик Мамер.

"Да, был инцидент на 13-м этаже, который требовал вмешательства [пожарных служб и служб безопасности] и эвакуации. На данный момент я уверен, что мы все в безопасности", — сказал он.

При этом Мамер не раскрыл подробности происшествия, отметив, что проинформирует общественность, когда поступит больше информации от служб безопасности. Вместе с тем представитель ЕК подтвердил, что на 13-м этаже находится кабинет Урсулы фон дер Ляйен, с ней всё в порядке.

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Ранее Лайф писал, что Еврокомиссия хочет лишить Россию семи миллиардов евро. Так, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен предложила очередной запрет на импорт товаров из РФ в Евросоюз.

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Wikipedia

Светлана Оперук

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