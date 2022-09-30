Сотрудников Еврокомиссии эвакуировали из-за "инцидента" на 13-м этаже здания

Инцидент, который потребовал вмешательства пожарных служб, произошёл на 13-м этаже здания Еврокомиссии в Брюсселе, где работает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. Персонал был эвакуирован, сообщил журналистам официальный представитель высшего органа исполнительной власти ЕС Эрик Мамер.

"Да, был инцидент на 13-м этаже, который требовал вмешательства [пожарных служб и служб безопасности] и эвакуации. На данный момент я уверен, что мы все в безопасности", — сказал он.

При этом Мамер не раскрыл подробности происшествия, отметив, что проинформирует общественность, когда поступит больше информации от служб безопасности. Вместе с тем представитель ЕК подтвердил, что на 13-м этаже находится кабинет Урсулы фон дер Ляйен, с ней всё в порядке.