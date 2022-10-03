В России предложили единовременно выплачивать мобилизованным 500 тысяч рублей
Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в своём телеграм-канале рассказал о разработке законопроекта о единовременной выплате всем мобилизованным гражданам 500 тысяч рублей.
"Предлагаю установить единовременную выплату за счёт средств федерального бюджета в размере 500 тысяч рублей для всех граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Законопроект по данному вопросу направлен на отзыв в Правительство России", — отметил Миронов в сообщении.
Депутат также рассказал о случаях, когда к нему обращались мобилизованные граждане, которым военкоматы рекомендовали покупать снаряжение за собственный счёт. По его словам, единовременная выплата в полмиллиона рублей может помочь решить проблему с обмундированием бойцов перед зимним сезоном.
Ранее Лайф сообщал, что на портале "Объясняем.рф" разъяснили порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных граждан, а также тех, кто находится в зоне проведения специальной военной операции.
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