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Опубликовано 3 октября 2022, 19:05
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В России предложили единовременно выплачивать мобилизованным 500 тысяч рублей

Лидер партии "Справедливая Россия — За правду" Сергей Миронов в своём телеграм-канале рассказал о разработке законопроекта о единовременной выплате всем мобилизованным гражданам 500 тысяч рублей.

"Предлагаю установить единовременную выплату за счёт средств федерального бюджета в размере 500 тысяч рублей для всех граждан, призванных на военную службу по мобилизации. Законопроект по данному вопросу направлен на отзыв в Правительство России", — отметил Миронов в сообщении.

Депутат также рассказал о случаях, когда к нему обращались мобилизованные граждане, которым военкоматы рекомендовали покупать снаряжение за собственный счёт. По его словам, единовременная выплата в полмиллиона рублей может помочь решить проблему с обмундированием бойцов перед зимним сезоном.

Жители ЛНР с подарками и благодарностями встретили мобилизованных россиян
Жители ЛНР с подарками и благодарностями встретили мобилизованных россиян

Ранее Лайф сообщал, что на портале "Объясняем.рф" разъяснили порядок оформления кредитных каникул для мобилизованных граждан, а также тех, кто находится в зоне проведения специальной военной операции.

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Getty Images / Arkady Budnitsky

Артур Белкин
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