В Жилищном кодексе могут закрепить механизм выселения последнего жильца

Сенаторы предложили прописать в Жилищном кодексе РФ механизм "расселения последнего жильца", так как часто жители оставшихся не расселённых квартир требуют завышенную денежную компенсацию и отказываются выезжать. Об этом заявил вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв.

"Есть противоречие между законом о комплексном развитии территории и ЖК, которое не позволяет реализовать механизм расселения последнего жильца в рамках развития застроенных территорий. В ЖК нет соответствующей нормы о праве применения данного механизма переселения по решению общего собрания собственников. Понятно, что без этой нормы многие проекты просто не взлетят", — пояснил он.

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин уже поддержал инициативу, подчеркнув, что без этой поправки новое строительство, особенно в крупных городах, будет пробуксовывать. Он дал поручение Минстрою проработать вопрос.