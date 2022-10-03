Названы главные опасности покупки жилья по доверенности

Эксперт рынка недвижимости Валерий Летенков рассказал "Вестям Подмосковья" о подводных камнях и сложностях в вопросе покупки жилья по генеральной доверенности. По словам специалиста, сейчас такой метод продажи стал популярен из-за отъезда многих владельцев недвижимости за границу.

"За этот месяц у нас было три квартиры по доверенности. В первом случае покупатели видели продавца и, несмотря на это, негатив из-за продажи по доверенности, выданной в Москве, остался. Именно из-за этого снижение по цене от заявленной и без того невысокой цены составило минус 500 тысяч рублей", — рассказал Летенков.

Ещё одна подобная сделка прошла с трёхкомнатной квартирой, цену которой пришлось сильно снизить из-за того, что владелец оказался в Азербайджане. В итоге жильё стоимостью в 24 миллиона рублей ушло со скидкой в четыре миллиона.

В целом покупка жилья по доверенности — сложный, рискованный и непопулярный процесс, особенно в том случае, если владелец недвижимости находится не в России. Летенков предупреждает, что лучше вообще отказаться от рассмотрения таких вариантов, а если вы решились, быть начеку, уделять внимание каждой мелочи и обязательно обратиться к юристу.