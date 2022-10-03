Учёные выяснили, что говядина помогает побороть депрессию

Учёные из Тайваньского университета рассказали о необычных свойствах говядины, которая, по их мнению, может серьёзно помочь в борьбе с депрессией. Результаты их исследования публикует Journal of Affective Disorders.

Для того чтобы сделать такие выводы, учёным пришлось изучить данные о 440 тысячах человек, 45 тысяч из которых страдали депрессией. Они проверили, какие гены были связаны с употреблением говядины, а затем пришли к выводу об их связи с рисками возникновения недуга. В итоге учёные обнаружили, что чаще употребляющие говядину люди куда реже страдают из-за депрессивных расстройств.

Как именно говядина защищает от депрессии, учёные не объяснили. Однако, по их мнению, способствовать этому могут питательные вещества, в числе которых — цинк, железо, витамины группы В и белок.