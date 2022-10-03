ФИФА обязала "Аталанту" расплатиться с "Локомотивом" за трансфер Миранчука

Палата по статусу игроков ФИФА заняла сторону московского "Локомотива" в споре с итальянской "Аталантой" в связи с трансфером полузащитника сборной России Алексея Миранчука. Об этом сообщает "Газета.ru" со ссылкой на пресс-службу железнодорожников.

Ранее стало известно, что бергамский клуб отказался платить за трансфер нашего спортсмена, сославшись на возможные проблемы при переводе средств на банковский счёт "Локомотива". При этом москвичи открыли ещё один, но уже в другой организации, с которой не должно возникнуть проблем. Однако средства так и не поступили.

"ФИФА поддержала требования железнодорожников и постановила, что "Аталанта" должна рассчитаться в течение 45 дней, в том числе выплатив пени в размере 5% от суммы выплаты за срок задержки — с 17 июня 2022 года по дату фактического платежа. Если в установленный срок итальянский клуб не произведёт оплату, ему будет установлен запрет на регистрацию новых игроков вплоть до трёх трансферных периодов", — заявили в "Локомотиве".