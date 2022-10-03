В Туве семьям мобилизованных помогли подготовиться к зиме

В Республике Тыва доставили помощь семьям граждан, которые были призваны в ряды ВС РФ в рамках частичной мобилизации. Произошло это в рамках акции #МЫВМЕСТЕ.

Региональные власти доставляют семьям призывников помощь в виде угля, сена и других продуктов. Активно в этом содействуют волонтёры и региональные общественные организации, которые выезжают на места и помогают разгружать. Все нуждающиеся в помощи могут обратиться на горячую линию, а на территории всего региона расположены штабы. Помогают волонтёры не только продуктами, но и, например, могут наколоть дрова или же раскидать уголь.