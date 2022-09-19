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19 сентября, 09:42

Песков назвал требования Польши о репарациях от России оголтелой русофобией

Ряд польских политиков находится в "нездравом политическом экстремизме". По этой причине из их уст звучат требования к России и Германии выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходятся в нездравом политическом экстремизме. По-другому это вряд ли можно назвать. Они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны, причём не только с РФ, но и со своими союзниками. Имею в виду ситуацию с Германией", — сказал он.

Более того, официальный представитель Кремля назвал эти действия "оголтелой русофобией" и ответил шуткой на такие заявления польских политиков. По его словам, российским историкам "также следует покопаться в XVI веке: может, тоже найдём, что можно с поляков спросить".

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Напомним, глава правящей в Польше партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский сообщил, что Варшава потребует от Берлина свыше триллиона долларов в качестве репараций за тот ущерб, что фашистская Германия причинила стране в годы Второй мировой войны. Также Сейм Польши принял резолюцию с требованием данных выплат от ФРГ. А польский президент Анджей Дуда позднее заявил, что Россия, как и Германия, обязана выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в военные годы.

Обложка ©

Getty Images / Sefa Karacan

Александр Юнашев

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