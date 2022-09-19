Песков назвал требования Польши о репарациях от России оголтелой русофобией

Ряд польских политиков находится в "нездравом политическом экстремизме". По этой причине из их уст звучат требования к России и Германии выплачивать репарации за ущерб, нанесённый в ходе Второй мировой войны. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

"В Варшаве, к сожалению, целый ряд политиков заходятся в нездравом политическом экстремизме. По-другому это вряд ли можно назвать. Они вредят престижу своей страны и существенно осложняют контакты своей страны, причём не только с РФ, но и со своими союзниками. Имею в виду ситуацию с Германией", — сказал он.