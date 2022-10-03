Посещаемость торговых центров в России упала на 5% с начала года
Россияне стали реже ходить в торговые центры, а их средняя посещаемость за первые девять месяцев 2022 года упала на 5% в сравнении с прошлым годом. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.
"Безусловно, посещаемость торговых центров в период с января по сентябрь показывает отрицательный тренд. По некоторым экспертным оценкам, в среднем по России снижение за указанный период 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 5%", — подчеркнули в ведомстве.
В числе причин в Минпромторге назвали растущую долю интернет-торговли, а также вакантность торговых площадей. Ведомством в регионы были направлены рекомендации поддержки данного сектора и ряд успешных практик, применённых в разных субъектах страны. В частности, министерство предложило ввести пониженную ставку по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества или же полную её отмену.
Ранее Лайф сообщал, что в Минпромторге заявили об отсутствии дефицита запасов товаров, их постоянно пополняют ретейлеры.
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