Посещаемость торговых центров в России упала на 5% с начала года

Россияне стали реже ходить в торговые центры, а их средняя посещаемость за первые девять месяцев 2022 года упала на 5% в сравнении с прошлым годом. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Безусловно, посещаемость торговых центров в период с января по сентябрь показывает отрицательный тренд. По некоторым экспертным оценкам, в среднем по России снижение за указанный период 2022 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 5%", — подчеркнули в ведомстве.

В числе причин в Минпромторге назвали растущую долю интернет-торговли, а также вакантность торговых площадей. Ведомством в регионы были направлены рекомендации поддержки данного сектора и ряд успешных практик, применённых в разных субъектах страны. В частности, министерство предложило ввести пониженную ставку по налогу на имущество организаций в отношении объектов недвижимого имущества или же полную её отмену.