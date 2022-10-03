Пьяная "помощница гендиректора Пулково" закатила скандал из-за запрета петь в кафе и угрожала всем "повестками"

В Санкт-Петербурге местная жительница устроила конфликт с посетителем кафе, который сделал ей замечание из-за её шумного поведения и распевания песен. Подробности истории сообщает телеграм-канал SHOT.

Пьяная жительница Петербурга устроила конфликт из-за запрета петь патриотические песни. Видео © t.me / SHOT

Как видно на опубликованных кадрах, девушка по имени Анастасия вела себя достаточно агрессивно после сделанного замечания и даже пообещала, что второму герою истории уже на следующий день "придёт повестка".

"Я тебя воспитаю! Сколько тебе? Я тебя перешлю куда надо. Завтра повестка придёт!" — прокричала героиня истории.

Чуть позже она представилась "заместителем генерального директора аэропорта Пулково" и сообщила, что за последние три с половиной года прошла через пандемию коронавируса и специальную военную операцию. Оказалось, что девушка и правда работала в воздушной гавани, но руководителем отдела, а месяц назад её уволили. Позднее она записала видео с извинениями, где объяснила своё поведение фразой "у меня всё горит".

"Я дико извиняюсь, если я вас как-то обидела или расстроила. Возможно, этот бородатый мужчина ваш родственник, или брат по духу, или брат по крови. Но вы уж извините меня, я родилась в Ленинграде в 1989 году, поэтому как-то внутри у меня всё горит. Из-за того, что сейчас происходит. И запрещать мне петь патриотические песни никто не имеет права", — заявила героиня истории.