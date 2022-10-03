Посольство РФ в Индии запросило данные о задержании россиянина Шаргина
Посольство России в Индии запросило данные о задержании гражданина РФ Михаила Шаргина по подозрению во взломе программного обеспечения для национального экзамена в колледже. Об этом пишет ТАСС.
"Посольство в курсе задержания Михаила Шаргина. Находимся в контакте с его защитником, обратились к МИД Индии с запросом официальной информации", — заявил источник агентства в дипведомстве.
Задержан был россиянин в аэропорту Нью-Дели после прилёта из Казахстана поздно вечером 2 октября. В Индии его подозревают во взломе программного обеспечения для проведения единого национального вступительного экзамена JEE Mains (Joint Engineering Exam), который является важнейшим для множества студентов страны.
Ранее Лайф сообщал, что в Черногории полиция задержала четырёх граждан страны, которые подозреваются в работе на российские спецслужбы.
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ТАСС / ФСБ РФ