Посольство РФ в Индии запросило данные о задержании россиянина Шаргина

Посольство России в Индии запросило данные о задержании гражданина РФ Михаила Шаргина по подозрению во взломе программного обеспечения для национального экзамена в колледже. Об этом пишет ТАСС.

"Посольство в курсе задержания Михаила Шаргина. Находимся в контакте с его защитником, обратились к МИД Индии с запросом официальной информации", — заявил источник агентства в дипведомстве.

Задержан был россиянин в аэропорту Нью-Дели после прилёта из Казахстана поздно вечером 2 октября. В Индии его подозревают во взломе программного обеспечения для проведения единого национального вступительного экзамена JEE Mains (Joint Engineering Exam), который является важнейшим для множества студентов страны.