Крымскую "королеву красоты" и её подругу наказали из-за гимна украинских нацбатов

Полиция Крыма оштрафовала победительницу конкурса "Миссис Крым – 2022" Ольгу Валееву и её подругу, которые исполнили песню "Червона калина", считающуюся гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"*.

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"Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком десять суток, в отношении второй — административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В отношении Валеевой был применён штраф в качестве меры наказания, так как у неё есть несовершеннолетние дети.