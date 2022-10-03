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3 октября, 18:51

Крымскую "королеву красоты" и её подругу наказали из-за гимна украинских нацбатов

Полиция оштрафовала крымскую "королеву красоты" из-за исполнения гимна "Азова"

Полиция Крыма оштрафовала победительницу конкурса "Миссис Крым – 2022" Ольгу Валееву и её подругу, которые исполнили песню "Червона калина", считающуюся гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"*.

Видео © МВД Крыма

"Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком десять суток, в отношении второй — административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.

В отношении Валеевой был применён штраф в качестве меры наказания, так как у неё есть несовершеннолетние дети.

Полиция занялась крымской "Королевой красоты", спевшей на камеру гимн украинских нацбатов

Полиция занялась крымской "Королевой красоты", спевшей на камеру гимн украинских нацбатов

Как уже писал Лайф, победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева исполнила на видео украинскую песню "Червона калина", которая также считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"*. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". А председатель Общественной палаты региона призвал ужесточить законы, которые бы наказывали за подобное поведение. Кстати, сама красавица поспешила оправдаться, обратившись к подписчикам с вопросом, почему люди такие злые.

* Деятельность организаций запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ.

Обложка ©

МВД Крыма

Артур Белкин

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