Крымскую "королеву красоты" и её подругу наказали из-за гимна украинских нацбатов
Полиция оштрафовала крымскую "королеву красоты" из-за исполнения гимна "Азова"
Полиция Крыма оштрафовала победительницу конкурса "Миссис Крым – 2022" Ольгу Валееву и её подругу, которые исполнили песню "Червона калина", считающуюся гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"*.
Видео © МВД Крыма
"Суд признал гражданок виновными в совершении административных правонарушений. В отношении одной из них назначено наказание в виде административного ареста сроком десять суток, в отношении второй — административного штрафа в размере 40 тысяч рублей", — говорится в сообщении пресс-службы регионального УМВД.
В отношении Валеевой был применён штраф в качестве меры наказания, так как у неё есть несовершеннолетние дети.
Как уже писал Лайф, победительница конкурса "Миссис королева красоты – Крым" Ольга Валеева исполнила на видео украинскую песню "Червона калина", которая также считается гимном Украинской повстанческой армии (УПА)* и полка "Азов"*. Пользователи соцсетей после инцидента потребовали "вышвырнуть её из Крыма". А председатель Общественной палаты региона призвал ужесточить законы, которые бы наказывали за подобное поведение. Кстати, сама красавица поспешила оправдаться, обратившись к подписчикам с вопросом, почему люди такие злые.
* Деятельность организаций запрещена на территории Российской Федерации по решению Верховного суда РФ.
МВД Крыма