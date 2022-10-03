На служебной Toyota полковника полиции в момент ДТП в Москве были подложные номера

На служебной Toyota Land Cruiser 100 полковника полиции начальника ОМВД РФ по Савёловскому району Москвы Александра Долгова во время субботнего ДТП с двумя пострадавшими были подложные номера. Об этом SHOT сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, в отношении офицера на данный момент заведено только одно административное дело — за проезд на красный сигнал светофора. Но от работы его после ДТП на Дмитровском шоссе отстранили.