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3 октября, 18:43

На служебной Toyota полковника полиции в момент ДТП в Москве были подложные номера

<p>Полковник Александр Долгов. Фото © <a href="https://t.me/shot_shot/44546" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Полковник Александр Долгов. Фото © SHOT

На служебной Toyota Land Cruiser 100 полковника полиции начальника ОМВД РФ по Савёловскому району Москвы Александра Долгова во время субботнего ДТП с двумя пострадавшими были подложные номера. Об этом SHOT сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам инсайдера, в отношении офицера на данный момент заведено только одно административное дело — за проезд на красный сигнал светофора. Но от работы его после ДТП на Дмитровском шоссе отстранили.

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Напомним, что 1 октября глава Савёловского ОМВД Александр Долгов устроил на служебной Toyota Land Cruiser ДТП, проехав на красный сигнал светофора и столкнувшись с проезжающей машиной. После этого автомобиль силовика отбросило в сторону, из-за чего пострадали двое пешеходов, позже доставленных в больницу с переломами.

Матвей Шандрыголов

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