Назван максимальный срок подготовки мобилизованного

Портал "Объясняем.рф" ответил на вопрос о сроках подготовки мобилизованных граждан для службы в зоне проведения СВО. Так, длительность курса может доходить до одного месяца.

"Общая продолжительность подготовки может составлять до одного месяца", — говорится в сообщении.