Назван максимальный срок подготовки мобилизованного
"Объясняем.рф": Срок подготовки мобилизованного может доходить до одного месяца
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Портал "Объясняем.рф" ответил на вопрос о сроках подготовки мобилизованных граждан для службы в зоне проведения СВО. Так, длительность курса может доходить до одного месяца.
"Общая продолжительность подготовки может составлять до одного месяца", — говорится в сообщении.
Речь идёт о восстановлении мобилизованными навыков, соответствующих полученным ранее военно-учётным специальностям. Те же, кто не имеет специальностей, проходят подготовку в учебных центрах.
Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан.