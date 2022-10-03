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3 октября, 18:45

Назван максимальный срок подготовки мобилизованного

"Объясняем.рф": Срок подготовки мобилизованного может доходить до одного месяца

<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Рогулин

Портал "Объясняем.рф" ответил на вопрос о сроках подготовки мобилизованных граждан для службы в зоне проведения СВО. Так, длительность курса может доходить до одного месяца.

"Общая продолжительность подготовки может составлять до одного месяца", говорится в сообщении.

Речь идёт о восстановлении мобилизованными навыков, соответствующих полученным ранее военно-учётным специальностям. Те же, кто не имеет специальностей, проходят подготовку в учебных центрах.

Напомним, 21 сентября президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации, в рамках которой, по словам главы Минобороны Шойгу, планируется призвать около 300 тысяч человек. В Госдуме одобрили поправки в ТК о сохранении рабочих мест и трудового стажа для таких граждан.

Названы условия для получения отсрочки по мобилизации на год с возможностью продления

Названы условия для получения отсрочки по мобилизации на год с возможностью продления

Матвей Шандрыголов

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