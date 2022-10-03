Россия ввела контрсанкции против оператора немецкого ПХГ "Катарина"
Немецкая компания Erdgasspeicher Peissen Gmbh, обслуживающая подземное газовое хранилище (ПХГ) "Катарина" на востоке Германии, попала в санкционный список России. Согласно постановлению Правительства РФ, в отношении организации будут применены "специальные экономические меры".
"Дополнить перечень юридических лиц, в отношении которых применяются специальные экономические меры, утверждённые постановлением правительства от 11 мая 2022 года … пунктом 32 следующего содержания: "32. ERDGASSPEICHER PEISSEN GMBH / ЭРДГАЗШПАЙХЕР ПАЙССЕН ГМБХ (Германия)", — сказано в документе, который подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
"Катарина" была реализована "Газпромом" вместе с немецкой Verbundnetz Gas AG в 2015 году вблизи города Бернбург. Доступная ёмкость ПХГ составляет около 520 млн куб. м. В апреле Правительство ФРГ ввело временное внешнее управление в отношении немецких активов "Газпрома" — в частности, широкие права на управление Gazprom Germania получили немецкие власти.
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