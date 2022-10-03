Лидер "Агаты Кристи" рассказал, почему рвётся выступать перед участниками СВО

Основатель российской рок-группы "Агата Кристи" Вадим Самойлов рассказал, почему считает важным выступать перед российскими военнослужащими в период спецоперации на Украине. По словам артиста, он делает это на протяжении последних восьми лет.

"Я все восемь лет ездил в Донбасс, не один раз в год. Был в Сирии. Вообще, я всегда стараюсь давать шефские концерты в военных частях", — рассказал он в интервью РИА ФАН.

Самойлов подчеркнул, что сейчас важно не только выступить, но и лично пообщаться с военнослужащими, чтобы помочь им сплотиться и эмоционально разгрузиться.

"Например, мы были в вертолётном полку в Джанкое. Там у лётчиков вылеты очень опасные, они работают на малой высоте. Помню, психолог из этого полка подошла ко мне и сказала: "Вы делаете то же дело, которым я занимаюсь с ними уже полгода". Весь полк пел "На ковре-вертолёте", "Как на войне". Люди разгрузились эмоционально, и у них есть силы продолжать свою сложную работу. Всё ради этого", — объяснил артист.

По словам музыканта, он может поделить свою "военную" публику на три категории: офицеры, бойцы с опытом и новобранцы. При этом все солдаты, вне зависимости от уровня подготовки, знают своё дело и готовы выполнять поставленную перед ними задачу. Он отметил, что русский солдат всегда серьёзен и делает свою работу.