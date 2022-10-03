"Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром" в чемпионате России по футболу

Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром" в заключительном матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Солидарность Самара – арене", завершилась со счётом 0:0. Судил игру арбитр из Люберец Алексей Сухой.

"Краснодар" набрал 21 очко, оставшись на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с одиннадцатью баллами идут на 11-й позиции.

В 12-м туре "Краснодар" на выезде сыграет с "Ростовом", а "Крылья Советов" также в гостях встретятся с московским "Спартаком". Оба матча состоятся в воскресенье, 9 октября.