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3 октября, 18:01

"Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром" в чемпионате России по футболу

Самарские "Крылья Советов" сыграли вничью с "Краснодаром" в заключительном матче 11-го тура чемпионата России по футболу. Встреча, прошедшая на "Солидарность Самара – арене", завершилась со счётом 0:0. Судил игру арбитр из Люберец Алексей Сухой.

"Краснодар" набрал 21 очко, оставшись на пятой строчке в турнирной таблице чемпионата России. "Крылья Советов" с одиннадцатью баллами идут на 11-й позиции.

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В 12-м туре "Краснодар" на выезде сыграет с "Ростовом", а "Крылья Советов" также в гостях встретятся с московским "Спартаком". Оба матча состоятся в воскресенье, 9 октября.

Чемпионат России по футболу

Премьер-лига. 11-й тур

"Крылья Советов" – "Краснодар" — 0:0

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ФК "Краснодар"

Роман Фейгин

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