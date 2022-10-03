Украина сделала США заманчивое предложение взамен на поставку дальнобойного оружия

Украина предложила Белому дому передать контроль за выбором целей в случае поставок ВСУ дальнобойных вооружений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.

По данным телеканала, Киев готов предоставлять соответствующую информацию Штатам в обмен на согласие передать вооружение, дальность действия которого превышает 100 километров. Пока в Белом доме не приняли никакого решения относительно возможности предоставить Украине подобное оружие. При этом ранее в США отказывались поставлять Киеву такие средства, в том числе ракеты ATACMS.