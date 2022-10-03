Украина сделала США заманчивое предложение взамен на поставку дальнобойного оружия
CNN: Украина предложила США контролировать цели взамен на поставку дальнобойного оружия
Украина предложила Белому дому передать контроль за выбором целей в случае поставок ВСУ дальнобойных вооружений. Об этом сообщает CNN со ссылкой на собственные источники.
По данным телеканала, Киев готов предоставлять соответствующую информацию Штатам в обмен на согласие передать вооружение, дальность действия которого превышает 100 километров. Пока в Белом доме не приняли никакого решения относительно возможности предоставить Украине подобное оружие. При этом ранее в США отказывались поставлять Киеву такие средства, в том числе ракеты ATACMS.
Лайф уже сообщал, что Украина в рамках военной помощи Запада собралась попросить у США дальнобойные ракеты для "поддержки наступательных действий". В частности, Киев рассчитывает на баллистические ракеты ATACMS с дальностью поражения до 300 километров. Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова уже вынесла США предупреждение. По её словам, Америка будет признана непосредственной стороной конфликта, если решит направить Киеву ракеты большей дальности.
Getty Images / South Korean Defense Ministry