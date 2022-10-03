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3 октября, 18:47

"Уходи!": Главу МИД Германии встретили свистом в Ганновере

Главу МИД Германии Бербок освистали во время предвыборного выступления

Главу МИД Германии Анналену Бербок освистали во время выступления в Ганновере. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ приехала в этот город за неделю до выборов, чтобы поддержать партию зелёных Нижней Саксонии и лично Джулию Вилли Гамбург и Эврима Камуза.

В главу МИД ФРГ бросили сырое яйцо на предвыборном митинге

В главу МИД ФРГ бросили сырое яйцо на предвыборном митинге

В соцсетях распространились соответствующие видео. На кадрах слышно, что толпа буквально негодует. Собравшиеся освистывают Бербок и скандируют в её адрес: "Уходи, уходи!"

Похожий случай с Бербок произошёл весной. Тогда примерно полторы сотни человек попытались сорвать выступление главы МИД Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере страны, которое касалось ситуации на Украине. Активисты даже включили вой сирены.

Главу МИД ФРГ Бербок назвали "ребёнком на посту" из-за отказа от встречи с Лавровым

Главу МИД ФРГ Бербок назвали "ребёнком на посту" из-за отказа от встречи с Лавровым

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ТАСС / DPA / Christophe Gateau

Иван Косицын

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