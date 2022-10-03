"Уходи!": Главу МИД Германии встретили свистом в Ганновере

Главу МИД Германии Анналену Бербок освистали во время выступления в Ганновере. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ приехала в этот город за неделю до выборов, чтобы поддержать партию зелёных Нижней Саксонии и лично Джулию Вилли Гамбург и Эврима Камуза.

В соцсетях распространились соответствующие видео. На кадрах слышно, что толпа буквально негодует. Собравшиеся освистывают Бербок и скандируют в её адрес: "Уходи, уходи!"