"Уходи!": Главу МИД Германии встретили свистом в Ганновере
Главу МИД Германии Бербок освистали во время предвыборного выступления
Главу МИД Германии Анналену Бербок освистали во время выступления в Ганновере. Глава внешнеполитического ведомства ФРГ приехала в этот город за неделю до выборов, чтобы поддержать партию зелёных Нижней Саксонии и лично Джулию Вилли Гамбург и Эврима Камуза.
В соцсетях распространились соответствующие видео. На кадрах слышно, что толпа буквально негодует. Собравшиеся освистывают Бербок и скандируют в её адрес: "Уходи, уходи!"
Похожий случай с Бербок произошёл весной. Тогда примерно полторы сотни человек попытались сорвать выступление главы МИД Германии в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн на севере страны, которое касалось ситуации на Украине. Активисты даже включили вой сирены.
ТАСС / DPA / Christophe Gateau