Авторы "Книги рекордов России" оценили просьбу Кадырова признать его санкционные рекорды

Главный редактор "Книги рекордов России" Станислав Коненко считает очень высокой вероятность включения в указанный справочник главы Чечни Рамзана Кадырова по числу санкций, которые были введены против него с 2011 года.

Впрочем, отметил Коненко, стать рекордсменом "Книги рекордов Гиннесса" у Кадырова не получится, поскольку организация не принимает заявки из России.

"Это тоже одна из санкций, они не принимают заявки из России. Я думаю, что до завтрашнего дня мы это всё исследуем и примем решение", — сказал он "Газете.ру".