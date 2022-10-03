Авторы "Книги рекордов России" оценили просьбу Кадырова признать его санкционные рекорды
Главный редактор "Книги рекордов России" Станислав Коненко считает очень высокой вероятность включения в указанный справочник главы Чечни Рамзана Кадырова по числу санкций, которые были введены против него с 2011 года.
Впрочем, отметил Коненко, стать рекордсменом "Книги рекордов Гиннесса" у Кадырова не получится, поскольку организация не принимает заявки из России.
"Это тоже одна из санкций, они не принимают заявки из России. Я думаю, что до завтрашнего дня мы это всё исследуем и примем решение", — сказал он "Газете.ру".
Ранее глава Чеченской Республики решил подать заявку на рекорд в "Книгу рекордов Гиннесса" из-за числа санкций, введённых против него. Кадыров заявил, что с 2011 года против него и его окружения было введено около 70 санкций. По его словам, по числу введённых против него ограничений он обогнал президента Белоруссии Александра Лукашенко и главу Сирии Башара Асада.
Также напомним, Рамзан Кадыров предложил учредить Международный день санкций против него. Так он прокомментировал ограничения, введённые в отношении него Новой Зеландией. Также Лайф рассказывал, что санкции против главы Чечни, в том числе дочерей Табарик, Айшат и Хадижат (Карины), ввели США.
ТАСС / Афонина Елена