В районе Чернобыльской АЭС нашли лягушек-мутантов

Специалисты из Университета Уппсалы обнаружили в районе Чернобыльской АЭС новую мутацию. Они нашли лягушек, которые поменяли свой окрас из-за воздействия радиации. Информация об этом опубликована в журнале "Evolutionary Applications".

Из-за аварии на АЭС в 1986 году окружающая среда получила большую дозу радиации. У многих живых организмов, обитающих рядом с атомной станцией, появились различные мутации. Учёные, в частности, изучили представителей рода восточных квакш, найденных на территории радиоактивного загрязнения. Всего было отобрано 200 самцов лягушек из 12 прудов.

Исследование показало, что у квакш окрас поменялся с ярко-зелёного на практически чёрный. Эти изменения носят долговременных характер, при этом они не вызваны физиологическими или окислительными процессами. Изменение цвета покровов было спровоцировано пигментом меланина, который позволил нейтрализовать свободные радикалы и уменьшить повреждения ДНК за счёт рассеивания излучения.

Такой же эффект ранее наблюдали и у грибов. Авторы работы намерены продолжить исследования, чтобы понять основные механизмы и эволюционные последствия влияния радиации на флору и фауну.