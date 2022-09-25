Инопланетяне Чернобыля: На что способны поедающие радиацию грибы В зоне отчуждения Чернобыльской АЭС живут существа, которые поразили воображение и учёных, и поклонников научной фантастики. Лайф выяснил, за счёт чего эта плесень процветает в условиях радиации. 24 сентября, 21:40 6149 6149 Коллаж © LIFE. Фото © Shutterstock

Команда украинских микробиологов под руководством Нелли Ждановой опубликовала в 2007 году документ, согласно которому в Чернобыле нашли несколько видов микроскопических грибов с невиданными доселе свойствами. В 1986 году из почвы в десятикилометровой зоне взяли Cladosporium cladosporioides, в объекте "Укрытие" (то есть в саркофаге) в 1997-м нашли колонии Cladosporium sphaerospermum, позднее там же — Hormoconis resinae, Aspergillus versicolor.

Образцы фантастических грибков извлекали из-под чернобыльского саркофага и из других мест в зоне отчуждения дистанционно, с помощью манипуляторов. Вот как один из них выглядит в лаборатории.

Грибок Cladosporium sphaerospermum. Фото © Wikipedia

Это достаточно хорошо известные науке организмы, которые встречаются практически повсеместно и в основном не обращают на себя особого внимания. Но до аварии никто не знал, на что они способны. Оказывается, грибки любят радиацию. По-научному это называется радиотропия, или радиотропная реакция. Учёные специально облучали образцы и наблюдали, как подопытные грибки тянутся к источнику радиации. И растут лучше.

В 2000-х годах, когда радиация в почве и воздухе уже была на уровне фона, образцы этих же самых разновидностей плесени брали снова, но они не показали подобных склонностей. При этом грибки, которые привезли в лабораторию в первые годы после чернобыльской катастрофы, сохраняют свои свойства и по сей день.

В том же 2007 году это подтвердила другая группа исследователей — из США. В их научной работе говорится о вышеупомянутом Cladosporium sphaerospermum (из саркофага) и ещё о двух грибках: Wangiella dermatitidis и Cryptococcus neoformans. Кстати, эти организмы вызывают менингит и другие смертельные инфекции мозга. Учёные рассказали, что они держали грибки в условиях уровня радиации в 500 раз выше нормы и выяснили: прирост биомассы ускоряется втрое. А грибок из саркофага продолжает расти даже тогда, когда вокруг больше ничего питательного практически нет.

Фото © Shutterstock

По мнению американских микробиологов, такое существование обеспечивает меланин — тот самый пигмент, от которого у нас загар, веснушки, розовые губы и так далее. Вот почему они чёрные. Учёные пояснили, что у молекул этого вещества много атомов с неспаренными электронами, то есть эти электроны вращаются не по два на одной орбитали, а по одному. Такие частицы — это свободные радикалы. А радиация — ионизирующее излучение, то есть оно выбивает из атома электрон, после чего он превращается в ион. Исследователи обнаружили, что под действием этого излучения от атомов меланина активно летят электроны, но это не приводит к гибельным последствиям — напротив, радиация превращается в другую, полезную энергию. Учёные даже сравнили этот процесс с фотосинтезом, за счёт которого растения питаются солнечным светом.

Кроме того, как писали в 2011 году исследователи Национальной лаборатории Саванна-Ривер, США, при взаимодействии меланина из чернобыльских грибков с ионизирующим излучением вырабатывается электрический ток.

Всё это приводит прогрессивное человечество к важнейшим разработкам: чернобыльские грибки стоит опробовать как средство защиты от радиации. В 2016 году ракета SpaceX доставила образцы чернобыльских грибков на МКС для соответствующих исследований. Сообщалось, что на основе этих микроорганизмов учёные попытаются создать защитный крем для астронавтов и космонавтов.

Фото © Shutterstock

Заведующий лабораторией методов и средств обеспечения радиационной безопасности при космических полётах Вячеслав Шуршаков признался, что ознакомился с научными статьями по этой теме после обращения Лайфа. И у него есть вопросы. Учёный подсчитал, какую защиту должен давать 21-сантиметровый грибковый ковёр, если учитывать плотность этой плесени — 1,6 грамма на кубический сантиметр. По его данным, на каждом квадратном сантиметре ковра — 34 грамма чёрной плесени. Между тем земная атмосфера при своей плотности даёт толщину защиты в добрую тысячу граммов на квадратный сантиметр.

— Как грибы толщиной всего 34 г/см2 дадут тот же эффект, что и атмосфера толщиной 1000 г/см2? Всё-таки физика — наука точная, но какая красивая идея про грибы, саморастущие и защищающие нас от радиации на Марсе… — добавил эксперт.

В июле 2020 года были опубликованы результаты нового эксперимента: на борту Международной космической станции поедающую радиацию плесень из Чернобыля выращивали в течение 30 дней. Выяснилось, что она показала себя как щит: слой грибка толщиной 1,7 миллиметра снижает уровень радиации на 2%, а чёрный ковёр толщиной 21 сантиметр практически сводит на нет годовую дозу, которую человек может получить на поверхности Марса. А если засадить чернобыльскими грибами марсианский реголит, то для спасения от облучения будет достаточно укрыться в "заплесневелых" стенах толщиной девять сантиметров.

И это ещё не всё: рассуждения о поглощающих радиацию грибах поднимаются даже на высоты научной фантастики — мира, где люди путешествуют на край Вселенной на "живых кораблях". Эти существа питаются космическими лучами, сами себя "чинят" и всячески оберегают живущий внутри них экипаж.

Авторы Адель Романенкова