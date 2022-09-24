Точки невозврата. Самые страшные тайны Мирового океана Про Бермудский треугольник не будем, потому что у нас есть ещё Мичиганский, "дьявольский" японский и вообще очень много таких мест, куда либо вообще не добраться, либо… лучше не надо. 23 сентября, 21:40 26180 26180 Кадр из фильма "Корабль-призрак" / КиноПоиск

Точка Немо Расположение: Тихий океан, 3600 км от Чили Фото © Wikipedia

Жил да был Говард Филлипс Лавкрафт. Писатель. И написал он как-то раз, в 1928 году, ставший легендарным рассказ "Зов Ктулху". Об ужасном монстре, который живёт на дне Тихого океана среди руин затонувшего города под названием Р’льех. И что характерно — не просто где-то там в Тихом океане. Автор указывает конкретные координаты: "47 градусов 9 минут южной широты и 126 градусов 43 минуты западной долготы".

Теперь переносимся в 1992 год. Тогда хорватский инженер и исследователь Хрвойе Лукатела решил определить самую отдалённую и недоступную для людей точку земного шара. Получилось 48 градусов 52 минуты южной широты и 123 градуса 23 минуты западной долготы. Довольно близко к логову Ктулху. Однако инженер оказался поклонником другого писателя — Жюля Верна — и решил назвать это место в честь капитана Немо, поскольку именно там предпочёл бы жить нелюдимый капитан "Наутилуса".

Но Лавкрафт всё-таки напомнил о себе в 1997-м. Учёные услышали в районе точки Немо странный звук из-под воды: Bloop. Наверное, им стало не по себе. Потом, конечно, сказали, что где-то откололась и обрушилась огромная льдина.

Сидит там спрут, покоится погибший город или гигантская субмарина — неизвестно. Зато совершенно точно можно сказать, что там целый город космических развалин: это место давно приметили как самое безопасное для затопления отработавших своё спутников, кораблей и так далее. Например, там лежат останки советской станции "Мир". Шесть станций "Салют". Ракета SpaceX. Пять космических грузовиков, включая корабль Jules Verne.

Квакеры Расположение: Северный ледовитый океан, Тихий океан Фото © Flickr/U.S. Geological Survey

Вот как раз насчёт Ктулху: в начале 1950-х годов экипаж подводной лодки Северного флота засёк в Норвежском море странные звуки. Командир предположил даже, что субмарину окружили какие-то существа.

...Активно маневрируют вокруг по вертикали и горизонтали, звуки их нам неизвестны, и мы не можем их классифицировать... Из рассказа командира подводной лодки

Шла холодная война, поэтому советские военные решили, что противник развернул систему пеленгации судов. ВМФ СССР запустил программу по противодействию этой системе и назвал её "Квакер", поскольку звуки были квакающие. Ломали голову лет тридцать, но что это за звуки, так и не поняли. Программу просто закрыли. А тем временем американцы сами озадаченно прислушивались. Уже в Тихом океане. Океанограф Кристофер Фокс даже классифицировал кваканье: более мелодичную вариацию назвал Юлией, постукивание — поездом, внезапный резкий звук — свистком. По основной версии, всех пугали киты-полосатики, родственники горбачей. Однако споры продолжаются.

Лагуна Трук Расположение: Тихий океан, Микронезия Фото © Flickr/montereydiver

Тоже кладбище, только не космических кораблей, а морских: крейсеров, миноносцев, танкеров. А ещё самолётов, танков. И тысяч моряков и солдат. Там во время Второй мировой была японская военная база. В 1944-м американцы уничтожили её в ходе операции "Хилстон". Так всё и лежит там с тех пор, кораллами покрытое. Любопытные дайверы туда частенько заплывают, только местные жители им этого делать категорически не советуют: что ни год — аквалангисты пропадают, да так, что и тела не всегда находят.

Остров Сэнди Расположение: Тихий океан, между Австралией и Новой Каледонией Фото © Google Maps

В данном случае о расположении говорить, конечно, довольно трудно, потому что острова как бы… нет. То есть знаменитый мореплаватель Джеймс Кук в XVIII веке нанёс его на карту, в документах 1908 года он упоминается, и даже на картах Google он до 2012 года был, но участники экспедиций последних лет его не нашли. Более того, в означенном месте глубина океана оказалась минимум 1300 метров.

Море Дьявола Расположение: Тихий океан, недалеко от острова Миякедзима Фото © Wikipedia

Там не водятся ни дельфины, ни киты. По крайней мере, никто не видел. И где-то там должны лежать как минимум четыре корабля и три истребителя. Если, конечно, не провалились в какое-нибудь другое измерение и прочее. История весьма "бермудская": сначала, в 1953-м, бесследно исчезают сразу три судна, даже не успев передать сигнал SOS. Потом в то же место отправляют научно-исследовательскую экспедицию "Кале-мару-5", и её постигает та же участь. А в 1979 году пропали три американских сверхзвуковых военных самолёта. Легенда гласит, что сначала куда-то подевались два, а когда третий полетел искать, пилот доложил о неком сферическом красном свечении, потом закричал — и всё. Вообще, логическое объяснение вполне возможно: место вулканически активное, и извержения создают мощные тайфуны. К тому же со дна поднимаются газы. По мнению учёных, они и создают странные вспышки света.

Саргассово море Расположение: Атлантический океан, к югу от Бермудских островов Фото © Wikipedia

Раз уж мы вокруг да около Бермуд ходим, давайте осторожно отплывём от них к морю, у которого нет берегов, потому что оно "заканчивается" далеко от любой суши. Дело в том, что это море вращается, как воронка. Здесь теплее, чем в остальном океане, и водная гладь немного выше общего уровня моря. Здесь по кругу плавают бурые водоросли — саргассум — и всякий мусор, поскольку, попадая сюда, он уже никуда не уплывает, так и крутится без конца. Австралийский учёный Ричард Сильвестер заявил, что крутится и воздух над ним, водоворот создаёт маленькие циклоны, в которые вполне может засосать самолёт. Но это одно дело. А вот засосать целый экипаж, а судно не трогать — это уже что-то другое. Именно так и произошло в этом море с французским торговым кораблём "Розали" в 1840 году. Его нашли пустым. Паруса подняты, а на борту — никого. И таких случаев насчитали ещё несколько.

Мичиганский треугольник Расположение: озеро Мичиган, США Фото © © Shtorm777.ru

Хотя озёра с точки зрения географии — не часть Мирового океана, но добавим и про них, всё-таки тоже вода, и тоже случаются интересные вещи. Дело было то ли в 1937-м, то ли в 1938-м. Корабль плыл по озеру. Капитан Джордж Доннер несколько часов дежурил на мостике у штурвала. Потом пошёл отдыхать в каюту и попросил разбудить его через три часа. Помощник пришёл, когда было велено. Постучал. Ответа не последовало. Дверь оказалась запертой. Пришлось ломать. Каюта пуста! Судно обыскали, но капитана нигде не было. С тех пор о нём ничего неизвестно. А в 1950 году пассажирский самолёт Douglas DC-4 вылетел из Нью-Йорка в Сиэтл и исчез над озером. На борту было 58 человек. Ни их, ни обломков так и не нашли. В обоих случаях всё произошло именно на том участке озера, который прослыл нехорошим: считается, что он находится между городами Ладингтон, Бентон-Харбор в Мичигане и Манитовок — в Висконсине. Так что туда тоже — ни-ни.

Авторы Адель Романенкова