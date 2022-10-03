Власти Мордовии отчитались о выполнении задач первого этапа частичной мобилизации

Республика Мордовия полностью выполнила поставленные перед регионом задачи на первом этапе частичной мобилизации. Об этом сообщил глава Мордовии Артём Здунов, уточнив, что итоги первой волны частичной мобилизации были подведены на заседании призывной комиссии.

"Задача, поставленная президентом России, на первом этапе комплектования в Мордовии полностью выполнена. Многие записывались добровольцами. Низкий поклон каждому нашему земляку, кто сейчас на передовой и кто готовится к выполнению боевых задач", — написал глава региона в телеграм-канале.

На горячую линию и в соцсети поступают обращения призывников и их родственников по поводу частичной мобилизации, сообщил Здунов. Наибольшее число жалоб касается состояния здоровья призывников. Есть случаи, когда сведения не сообщались в военкомат или не было обращений к врачам, в результате официальных подтверждений болезни нет. По словам главы региона, принято решение проводить полные военно-врачебные экспертизы для призванных по мобилизации граждан.