Народная милиция ДНР сообщила об усилении оборонной линии Кременной
ВСУ сумели достичь определённых успехов в районе Красного Лимана, тем не менее главная цель киевских генералов не выполнена. Об этом заявил военный корреспондент Народной милиции ДНР Павел Фоменко.
"Оборонительные рубежи Кременной усилены. Союзные силы организовали в окрестностях населённого пункта Кременная непроходимую линию обороны. Новый рубеж надёжно защищает жителей города от безрезультатных атак киевских боевиков", — поделился военкор в официальном телеграм-канале НР.
Фоменко добавил, что украинская сторона сейчас стремится развить наступательное движение со стороны Торского и Чернопоповки.
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