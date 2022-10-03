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3 октября, 20:41

Народная милиция ДНР сообщила об усилении оборонной линии Кременной

ВСУ сумели достичь определённых успехов в районе Красного Лимана, тем не менее главная цель киевских генералов не выполнена. Об этом заявил военный корреспондент Народной милиции ДНР Павел Фоменко.

"Оборонительные рубежи Кременной усилены. Союзные силы организовали в окрестностях населённого пункта Кременная непроходимую линию обороны. Новый рубеж надёжно защищает жителей города от безрезультатных атак киевских боевиков", поделился военкор в официальном телеграм-канале НР.

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Фоменко добавил, что украинская сторона сейчас стремится развить наступательное движение со стороны Торского и Чернопоповки.

Ранее сообщалось, что союзные силы пресекли попытку Вооружённых сил Украины прорваться в город Кременная Луганской Народной Республики.

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Telegram / Народная милиция ДНР

Юлия Коновалова

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