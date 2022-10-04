Медведев оценил план Маска по примирению Киева и Москвы

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на план американского предпринимателя Илона Маска по примирению Москвы и Киева. В соцсетях он высказал мнение, что бизнесмен, поделившийся постом об Украине, "рано расшифровался".

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас", — написал Медведев в телеграм-канале.

Замглавы Совбеза в шутку предположил, что следующий пост, который выдаст Маск, будет содержать "что-то типа Ukraine is an artificial state" (Украина — это искусственное государство").