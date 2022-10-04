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3 октября, 21:21

Медведев оценил план Маска по примирению Киева и Москвы

Медведев: Маск после слов об Украине достоин внеочередного офицерского звания

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на план американского предпринимателя Илона Маска по примирению Москвы и Киева. В соцсетях он высказал мнение, что бизнесмен, поделившийся постом об Украине, "рано расшифровался".

"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас", — написал Медведев в телеграм-канале.

Замглавы Совбеза в шутку предположил, что следующий пост, который выдаст Маск, будет содержать "что-то типа Ukraine is an artificial state" (Украина — это искусственное государство").

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Между тем акции компании Tesla рухнули почти на 9% после того, как её основатель Илон Маск опубликовал ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.

Обложка ©

Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue

Дмитрий Алексиевич

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