Медведев оценил план Маска по примирению Киева и Москвы
Медведев: Маск после слов об Украине достоин внеочередного офицерского звания
Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев иронично отреагировал на план американского предпринимателя Илона Маска по примирению Москвы и Киева. В соцсетях он высказал мнение, что бизнесмен, поделившийся постом об Украине, "рано расшифровался".
"Маск молодец, однако. Достоин присвоения внеочередного офицерского звания. Правда, рано расшифровался Юстас", — написал Медведев в телеграм-канале.
Замглавы Совбеза в шутку предположил, что следующий пост, который выдаст Маск, будет содержать "что-то типа Ukraine is an artificial state" (Украина — это искусственное государство").
Между тем акции компании Tesla рухнули почти на 9% после того, как её основатель Илон Маск опубликовал ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине. Об этом свидетельствуют данные американской биржи NASDAQ.
Dimitrios Kambouris / Getty Images for The Met Museum / Vogue