"За деятельную поддержку Донбасса": Кадырова наградили Звездой Героя ДНР
Глава ДНР Пушилин сообщил о награждении Кадырова Звездой Героя республики
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову Звезду Героя ДНР. Об этом политик сообщил в "Телеграме".
"С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой Народной Республики", — написал Пушилин.
В своей записи он отметил, что между республиками установились тесные братские взаимоотношения. Пушилин рассчитывает, что эти связи продолжат укрепляться.
Сам глава ДНР тоже удостоен высшей награды Чечни — орденом Кадырова. Он заявил, что такая награда является большой честью для него.
Ранее глава ДНР Денис Пушилин наградил посмертно бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко медалью "За отвагу". Экс-нардеп погиб в результате ракетного удара ВСУ по гостинице в центре Херсона.
ТАСС / Елена Афонина