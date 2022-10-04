"За деятельную поддержку Донбасса": Кадырова наградили Звездой Героя ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин вручил главе Чечни Рамзану Кадырову Звезду Героя ДНР. Об этом политик сообщил в "Телеграме".

"С благодарностью за искреннее участие и деятельную поддержку Донбасса передал главе Чеченской Республики Рамзану Кадырову Звезду Героя Донецкой Народной Республики", — написал Пушилин.

В своей записи он отметил, что между республиками установились тесные братские взаимоотношения. Пушилин рассчитывает, что эти связи продолжат укрепляться.

Сам глава ДНР тоже удостоен высшей награды Чечни — орденом Кадырова. Он заявил, что такая награда является большой честью для него.