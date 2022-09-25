Пушилин посмертно наградил медалью "За отвагу" экс-депутата Рады Журавко

Глава ДНР рассказал, что Журавко был одним из немногих депутатов Рады, которые встали в 2014 году на сторону Донбасса. Нардеп много раз приезжал в республику, и "каждый, кто знал его, не мог не восхищаться силой духа этого мужественного человека", признался Пушилин.