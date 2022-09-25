Пушилин посмертно наградил медалью "За отвагу" экс-депутата Рады Журавко
Алексей Журавко. Фото © Telegram / Денис Пушилин
Глава ДНР Денис Пушилин наградил посмертно бывшего депутата Верховной рады Алексея Журавко медалью "За отвагу". Экс-нардеп погиб в результате ракетного удара ВСУ по гостинице в центре Херсона сегодня утром.
"Наградил Алексея Журавко медалью "За отвагу". Посмертно", — написал Пушилин в Telegram.
Глава ДНР рассказал, что Журавко был одним из немногих депутатов Рады, которые встали в 2014 году на сторону Донбасса. Нардеп много раз приезжал в республику, и "каждый, кто знал его, не мог не восхищаться силой духа этого мужественного человека", признался Пушилин.
Как писал Лайф, Вооружённые силы Украины нанесли ракетный удар из РСЗО HIMARS по гостинице в центре Херсона. В результате погибло как минимум два человека. Во время атаки в отеле находилась съёмочная группа военкора RT Мурада Газдиева. Лайф публиковал кадры спасения людей из-под завалов. Одним из погибших оказался бывший нардеп Украины Алексей Журавко. Глава региона Владимир Сальдо пообещал "суровую кару" причастным к убийству экс-депутата.