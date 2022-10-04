Капитан запаса Горбачёв призвал Маска задуматься об итогах референдумов
Илону Маску следует продолжить размышления и сделать верные выводы о выборе граждан в Крыму, а также о результатах референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Такой призыв в адрес американского бизнесмена сделал капитан I ранга запаса, директор Института стран СНГ в Севастополе Сергей Горбачёв.
В беседе с РИА "Новости" он посчитал причастным основателя компаний Tesla и Space X к событиям вокруг Украины, поскольку тот передал Киеву спутниковые системы Starlink. Горбачёв полагает, что Маска можно причислить к участникам конфликта.
"Поэтому слушать это удивительно с учётом его вовлечённости. Что касается, к примеру, Крыма: вопрос-то решён, какие тут обсуждения. А что касается референдумов (проведённых в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях), пусть немножко поразмышляет и сделает такие выводы, как мы", — высказался капитан запаса.
В целом, по мнению эксперта, это демонстрирует, что на Западе есть иные мнения. Тем не менее, добавил Горбачёв, у западного обывателя сложилось мнение о том, "что здесь происходит". Горбачёв обратил внимание, что большинство американцев равнодушны к происходящему, "потому что их мало всегда волновало, что происходит за границами Северо-Американских Соединённых Штатов".
Ранее Маск в своём твиттере опубликовал ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине. По словам предпринимателя, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы, но уже при участии наблюдателей ООН. После резонансного поста Маска акции компании Tesla рухнули почти на 9%.
ТАСС / DPA / Patrick Pleul