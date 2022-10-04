Американский предприниматель Илон Маск рвёт все шаблоны политики президента США Джо Байдена, считает глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Таким образом российский парламентарий прокомментировал в "Телеграме" свежую публикацию бизнесмена, в которой тот высказал ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине.

"Илон Маск рвёт шаблоны политики Байдена на Украине. На его вопрос, должны ли Крым и Донбасс сами решать свою судьбу, "да" ответили больше половины из 1,3 миллиона пользователей. И им явно не до войны до последнего украинца, спонсором которой выступает нынешняя администрация США", — высказался Слуцкий.