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Регион
Опубликовано 4 октября 2022, 04:04

На слова Маска о Крыме отреагировал российский депутат

Глава ЛДПР Слуцкий: Маск рвёт шаблоны украинской политики Байдена

Американский предприниматель Илон Маск рвёт все шаблоны политики президента США Джо Байдена, считает глава фракции ЛДПР Леонид Слуцкий. Таким образом российский парламентарий прокомментировал в "Телеграме" свежую публикацию бизнесмена, в которой тот высказал ряд предложений по урегулированию ситуации на Украине.

"Илон Маск рвёт шаблоны политики Байдена на Украине. На его вопрос, должны ли Крым и Донбасс сами решать свою судьбу, "да" ответили больше половины из 1,3 миллиона пользователей. И им явно не до войны до последнего украинца, спонсором которой выступает нынешняя администрация США", — высказался Слуцкий.

Капитан запаса Горбачёв призвал Маска задуматься об итогах референдумов
Капитан запаса Горбачёв призвал Маска задуматься об итогах референдумов

В публикации, о которой идёт речь, Маск заявил, что Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы при участии наблюдателей ООН. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя эти инициативы, высказал мнение, что американский бизнесмен "рано расшифровался". А экс-глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин полагает, что причиной заявления Маска является космонавт Анна Кикина.

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Dimitrios Kambouris / Getty Images for the Met Museum / Vogue

Дмитрий Алексиевич
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