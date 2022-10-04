Северокорейская ракета упала на отдалении в три тысячи километров от Японии
Выпущенная КНДР баллистическая ракета пролетела над Японией и упала в Тихом океане
Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Тихом океане на удалении в три тысячи километров от Японии. Об этом сообщает телеканал Asahi со ссылкой на источники в японском правительстве.
Как уточняет канал, Северная Корея утром 4 октября запустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане вне её исключительной экономической зоны. Последний раз ракета КНДР перелетала через японскую территорию пять лет назад.
При правительстве Японии после пуска был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, также созван Совет национальной безопасности. Данных об ущербе имуществу и судоходству не поступало. Токио уже решительно осудил продолжающиеся ракетные пуски Пхеньяна. Власти страны выразили протест КНДР, отметив, что подобные действия нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают безопасности как Японии, так и всего региона.
Как сообщалось ранее, в Японии после пуска сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Согласно её данным, траектория полёта ракеты может пролегать над северной частью страны. Жителей этих территорий Японии призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю.
В течение прошлой недели Северная Корея провела сразу несколько ракетных пусков. Все ракеты, предположительно, являлись баллистическими, высота их полёта составляла около 50 километров, дальность варьировала от 300 до 400 километров. Часть из них летела по нестандартной траектории.
ТАСС / AP / Ahn Young-joon