Северокорейская ракета упала на отдалении в три тысячи километров от Японии

Выпущенная КНДР баллистическая ракета упала в Тихом океане на удалении в три тысячи километров от Японии. Об этом сообщает телеканал Asahi со ссылкой на источники в японском правительстве.

Как уточняет канал, Северная Корея утром 4 октября запустила ракету, которая пролетела над Японией и упала в Тихом океане вне её исключительной экономической зоны. Последний раз ракета КНДР перелетала через японскую территорию пять лет назад.

При правительстве Японии после пуска был создан экстренный штаб по сбору и анализу информации, также созван Совет национальной безопасности. Данных об ущербе имуществу и судоходству не поступало. Токио уже решительно осудил продолжающиеся ракетные пуски Пхеньяна. Власти страны выразили протест КНДР, отметив, что подобные действия нарушают резолюции Совбеза ООН и угрожают безопасности как Японии, так и всего региона.

Как сообщалось ранее, в Японии после пуска сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Согласно её данным, траектория полёта ракеты может пролегать над северной частью страны. Жителей этих территорий Японии призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю.