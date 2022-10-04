Японцев призвали к эвакуации после пуска северокорейской ракеты
Северная Корея осуществила новый запуск баллистической ракеты
Северная Корея осуществила новый запуск баллистической ракеты, об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Ренхап.
"Северная Корея выпустила неопознанную баллистическую ракету в сторону Японского моря", — информирует агентство.
Между тем в Японии после пуска сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Согласно её данным, траектория полёта ракеты может пролегать над северной частью страны. Жителей этих территорий Японии призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю.
Ранее, напомним, Северная Корея провозгласила себя ответственным ядерным государством, это произошло после принятия соответствующего закона. Впоследствии издание Politico сообщило, что КНДР автоматически запустит ядерные ракеты в случае убийства лидера страны Ким Чен Ына.
ТАСС / Lee Jin-man