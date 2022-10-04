Японцев призвали к эвакуации после пуска северокорейской ракеты

Северная Корея осуществила новый запуск баллистической ракеты, об этом со ссылкой на южнокорейских военных сообщает агентство Ренхап.

Между тем в Японии после пуска сработала экстренная система предупреждения J-Alert. Согласно её данным, траектория полёта ракеты может пролегать над северной частью страны. Жителей этих территорий Японии призвали к эвакуации внутрь зданий или под землю.