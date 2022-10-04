"Грёбаная тесла-хлам": Экс-посол Мельник нецензурно выругался в адрес Маска
Экс-посол Мельник: Ни один украинец не купит Tesla после слов Маска о Крыме
Ни один украинец после слов американского бизнесмена Илона Маска о сохранении Крыма в составе России не купит автомобиль компании Tesla, которую основал миллиардер. Об этом заявил скандальный экс-посол Киева в Германии Андрей Мельник.
"Единственное последствие состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит грёбаную "теслу"-хлам. Так что удачи", — разместил дипломат угрозу в адрес Маска у себя в соцсетях.
В дополнение Мельник, который и прежде отличался одиозными заявлениями и оскорблениями, нецензурно обругал Маска за предложенный им план по примирению Киева и Москвы.
Ранее Маск поделился рядом предложений по урегулированию ситуации на Украине. По словам предпринимателя, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы, но уже при участии наблюдателей ООН. После резонансного поста Маска акции компании Tesla рухнули почти на 9%.
ТАСС / DPA / Britta Pedersen