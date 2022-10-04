НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 октября, 23:51

"Грёбаная тесла-хлам": Экс-посол Мельник нецензурно выругался в адрес Маска

Экс-посол Мельник: Ни один украинец не купит Tesla после слов Маска о Крыме

Ни один украинец после слов американского бизнесмена Илона Маска о сохранении Крыма в составе России не купит автомобиль компании Tesla, которую основал миллиардер. Об этом заявил скандальный экс-посол Киева в Германии Андрей Мельник.

"Единственное последствие состоит в том, что теперь ни один украинец никогда не купит грёбаную "теслу"-хлам. Так что удачи", — разместил дипломат угрозу в адрес Маска у себя в соцсетях.

Рогозин: На слова Маска об Украине повлияла русская женщина

Рогозин: На слова Маска об Украине повлияла русская женщина

В дополнение Мельник, который и прежде отличался одиозными заявлениями и оскорблениями, нецензурно обругал Маска за предложенный им план по примирению Киева и Москвы.

Ранее Маск поделился рядом предложений по урегулированию ситуации на Украине. По словам предпринимателя, Крым должен остаться российским, а в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях необходимо провести повторные референдумы, но уже при участии наблюдателей ООН. После резонансного поста Маска акции компании Tesla рухнули почти на 9%.

Медведев оценил план Маска по примирению Киева и Москвы

Медведев оценил план Маска по примирению Киева и Москвы

Обложка ©

ТАСС / DPA / Britta Pedersen

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров