В Минобороны сообщили об экспериментах с иностранными спутниками
В Минобороны рассказали, что РФ проводит эксперименты с иностранными спутниками на орбите
Космические войска России проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Об этом сообщает Минобороны РФ по случаю 65-летия Космических войск.
"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", — заявили в военном ведомстве.
В течение года дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО выявили свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, добавили в ведомстве.
Ранее Лайф писал, что американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморф с целью протестировать первую в своём роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов. Скорость его движения немного не достигла 24 тыс. км/ч. Как считают учёные, успешный эксперимент "открывает новую эру, в которой мы потенциально будем иметь возможность защититься от опасных астероидов".
Unsplash