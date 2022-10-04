В Минобороны сообщили об экспериментах с иностранными спутниками

Космические войска России проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Об этом сообщает Минобороны РФ по случаю 65-летия Космических войск.

"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", — заявили в военном ведомстве.

В течение года дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО выявили свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, добавили в ведомстве.