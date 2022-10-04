НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Страница не загружается? Возможно:
1. Низкая скорость интернета - проверьте интернет-соединение
2. Устарела версия браузера - попробуйте обновить его
3 октября, 23:15

В Минобороны сообщили об экспериментах с иностранными спутниками

В Минобороны рассказали, что РФ проводит эксперименты с иностранными спутниками на орбите

Космические войска России проводят эксперименты с иностранными спутниками на орбите. Об этом сообщает Минобороны РФ по случаю 65-летия Космических войск.

"Особое внимание специалистами Главного центра разведки космической обстановки уделялось контролю состава и состояния орбитальных группировок иностранных космических систем, а также проведению экспериментов на орбитах с космическими аппаратами иностранных государств", — заявили в военном ведомстве.

В течение года дежурные средства российской системы предупреждения о ракетном нападении, специализированные средства систем контроля космического пространства и ПРО выявили свыше 150 пусков иностранных и отечественных баллистических ракет и ракет космического назначения, добавили в ведомстве.

Телескоп засёк летящий к Земле новый астероид

Телескоп засёк летящий к Земле новый астероид

Ранее Лайф писал, что американский зонд DART столкнулся с астероидом Диморф с целью протестировать первую в своём роде защиту Земли от потенциально опасных космических объектов. Скорость его движения немного не достигла 24 тыс. км/ч. Как считают учёные, успешный эксперимент "открывает новую эру, в которой мы потенциально будем иметь возможность защититься от опасных астероидов".

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

Комментарий

0
avatar

Новости партнеров