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3 октября, 23:04

Глава МВФ: Некоторым странам вряд ли удастся избежать рецессии в 2023 году

Мировые страны могут избежать глобальной рецессии, если будут придерживаться надлежащей налогово-бюджетной политике — однако, в некоторых государствах в 2023 году рецессия всё равно, вероятно, будет иметь место. Такой прогноз привела директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева

В интервью агентству Reuters она отметила, что глобальную рецессию можно предотвратить, "есть налогово-бюджетная политика правительств будет согласована с ужесточением кредитно-денежной политики", но, "вероятно, будут страны, которые скатятся в рецессию в следующем году".

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"Нужно, чтобы центральные банки действовали решительно. Почему? Потому что инфляция очень стойкая. Это плохо для роста, и это очень плохо для бедных слоёв населения. Инфляция — это налог, направленный против бедных", — подчеркнула Георгиева.

При этом, по словам главы МВФ, налогово-бюджетная политика, направленная на поддержку сразу всех отраслей за счёт снижения цен на энергоресурсы и предоставления субсидий, противоречит задачам кредитно-денежной политики.

В июле МВФ представил доклад о перспективах развития мировой экономики. В документе, в частности, отмечалось, что инфляция в мире растёт быстрее, чем прогнозировалось ранее. Такая ситуация связана с ростом цен на продовольствие и энергоносители, а также проблемами дисбаланса спроса и предложения.

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Ранее сообщалось, что украинский Нацбанк намерен экстренно обратиться в Международный валютный фонд за помощью в размере $1,3 млрд. МВФ в настоящее время предоставляет кредиты странам, у которых наблюдается серьезный дефицит платёжного баланса. Это касается и Украины.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын

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